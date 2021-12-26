Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська телеведуча, бізнесвумен і експерт з етикету Ольга Фреймут, яка отримала скандальну славу після виходу на екрани програми "Ревізор", часто радує свою аудиторію в Instagram яскравими публікаціями з життя. Так, цього разу телезірка здивувала кадром з прогулянки в Женеві, куди вирушила з сім'єю.

У своїх Instagram-сторіс Ольга опублікувала відео з розкішного готельного номера, а також показала чарівне фото з прогулянки. На фотографії українська телеведуча відображена на тлі красивого Женевського пейзажу, вона підняла руку, як ніби когось вітає.

На прогулянку Фреймут вийшла в стильному образі - на ній сині джинси, білий светр і темна безрукавка, а на ногах модні черевики. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру красуні. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка. зірка не підписала знімок, залишила лише геолокацію.

Нагадаємо, Заміжня Ольга Фреймут розповіла, що може бути страшніше зради: "Це той же злочин".

Як повідомляла Politeka. Ольга Фреймут вразила виглядом в оригінальній сукні: "Хворобливий вигляд".

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