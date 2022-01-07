Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко является популярной украинской телеведущей и звездой канала 1+1. Знаменитость замужем за Егором Соболевым, с которым в официальных отношениях с 2010 года. У пары есть трое детей - Михаил, Мария и Екатерина.
Новыми семейными кадрами телеведущая поделилась на соей странице в Инстаграм.
«Любишь детей, люби и саночки возить…) и детей», - написала она в посте.
Маричка Падалко показала, как ее супруг вез на санках их дочку Екатерину.
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«Там живой ребенок? Кать, скажи что-то», - обратилась к Маричка.
В ответ девочка только помахала рукой.
«Самые счастливые моменты в жизни, это детство. Поздравляю вашу семью с Рождеством Христовым», - написали фолловеры Марички Падалко в комментариях.
Как известно, Маричка Падалко и Егор Соболев познакомились, когда у обоих уже был брак, но ради вспыхнувших чувств они ушли от своих предыдущих избранников.
Напомним, Маричка Падалко засветилась со своим любимым: "Молодцы, сумели сохранить огонек любви!"
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