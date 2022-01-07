Известная украинская телеведущая и звезда «1+1» Маричка Падалко поделилась кадрами отдыха с семьей.

Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко является популярной украинской телеведущей и звездой канала 1+1. Знаменитость замужем за Егором Соболевым, с которым в официальных отношениях с 2010 года. У пары есть трое детей - Михаил, Мария и Екатерина.

Новыми семейными кадрами телеведущая поделилась на соей странице в Инстаграм.

«Любишь детей, люби и саночки возить…) и детей», - написала она в посте.

Маричка Падалко показала, как ее супруг вез на санках их дочку Екатерину.

«Там живой ребенок? Кать, скажи что-то», - обратилась к Маричка.

В ответ девочка только помахала рукой.

«Самые счастливые моменты в жизни, это детство. Поздравляю вашу семью с Рождеством Христовым», - написали фолловеры Марички Падалко в комментариях.

Как известно, Маричка Падалко и Егор Соболев познакомились, когда у обоих уже был брак, но ради вспыхнувших чувств они ушли от своих предыдущих избранников.

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