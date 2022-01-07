Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару є популярною актрисою і блогеркою, яка вже кілька років грає в "Жіночому кварталі". Зірка активно веде сторінку в Instagram, де за нею стежать сотні тисяч українців, яких актриса регулярно радує новим контентом.

На новому фото Ірина позувала в міні. Зірка стояла біля Індійського океану, розвернувшись до камери спиною, потягнувшись для фото.

"Потягуши", - написала Сопонару.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

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"Таїланд? Ми що, напророкували зі своїм шоу?) ", "Найкраща"," принадність", " як потрапити в Тай?", "Вау дуже сильно красива актриса супер фотографія дуже приємно дивитися розумниця", " неймовірна краса. Дуже красиве море", "ось так виглядає свобода ... ззаду".

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