Известный украинский юморист Сергей Притула, который был судьей нового сезона шоу "Україна має талант", опубликовал фотографию с семьей на Рождество.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram шоумен Сергей Притула, который вместе с Лесей Никитюк ведет шоу "Кто сверху?" на Новом канале и был судьей нового сезона шоу "Україна має талант", показал поклонникам праздничный стол и рассказал, что приехал праздновать Рождество на свою малую родину - в Збараж, что на Тернопольщине.

"Збараж желает всем веселых праздников! Тепла и колидки в Ваши дома!

Вкусной кутьи!!!",- написал Притула.

В комментариях между ведущим и украинцами начался спор за то, правильно ли все написал Сергей Притула. Шоумен не стал молчать и ответил всем.

"Сколько уже надо было выпить, чтобы спутать "колядки" с "колидками"?",- написали в сети.

"кто сказал, что я что-то спутал 😂😂 ?", -ответил Притула.

Также перепалка разгорелась между ведущим и теми, кто не согласился, что рождественское блюдо называется кутья.

"Почему кутья? Если сочиво! Кутья-это поминальное блюдо... А сочиво как раз на коляду готовится", - написали поклонники.

"поминальное блюдо-это коливо. Кутья-это главное рождественское блюдо. А что такое сочиво? Потому что звучит не очень. Я бы, пожалуй не рискнул есть сочиво. Оно на вкус как щи? Или еще хуже?", - резко ответил Притула.

"И если уж вы такой "правильный", то почему елка стоит, а не пихта?",- упрекнули Притуле.

"А почему должна стоять пихта? Можевельника не надо? Вам не кажется, что у вас довольно извращенное представление о Новом годе и Рождестве? О, может вам еще куличеков напечь?",- высказался Сергей.

Ранее Politeka сообщала, что судья шоу "Україна має талант" Притула показал редкое фото с дочерью от второй жены: "Дякую".

Напомним, что Притула засветился с победителем "Україна має талант", в сети не сдержались: "Это не честно".

Также Politeka писала, что Притула отправил домой участника "Україна має талант", который заворожил Ксению Мишину: "Я вас запомню".