Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 32-річна українська акторка театру та кіно Ксенія Мішина, яка була головною героїнею реаліті-шоу "Холостячка", розповіла шанувальникам про крайній день зйомок серіалу "Чарівник".

"Добрий ранок, друзі. Ну що, у мене сьогодні крайній день зйомок у проєкті "Чарівник", який ви побачите на "1+1" я думаю, весною", - сказала Ксенія.

Мішина розповіла, що їй залишилося знятися у 27 сценах.

Зауважимо, що в серіалі "Чарівник" знімаються українські актори: Ксенія Мішина, Сергій Журавльов, Костянтин Войтенко, Андрій Ісаєнко та Наталка Денисенко. За сюжетом, троє друзів вирішили вдавати із себе сильних магів, але щось пішло не так і доля зіграла з ними злий жарт.

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