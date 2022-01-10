Як передає Politeka.net, Муяад Абдельрахім є популярним молодим артистом. Співак прославився завдяки тому, що в 16 років він став переможцем шоу "Співають всі", показавши вокальний талант. Також він брав участь у проєкті "Голос країни. Діти", однак не зміг пройти далі сліпих прослуховувань. Як відомо, зараз артист розривається між Одесою і Києвом через виступи.

Так, цього разу переможець "Співають всі" опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Артист часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах і відповідає на їхні запитання. На кадрах Муаяд Абдельрахім відповів на запитання щодо своєї участі в міжнародному конкурсі "Євробачення".

"Цікаве питання. Я дуже хочу і так, я буду брати участь у відборі, але в наступному році", - заявив Муаяд Абдельрахім.

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