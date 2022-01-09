Колишній учасник шоу "Холостячка-2", який веде блог про психологію, Роман Свечкоренко вирішив поговорити про весілля зі своєю дівчиною і опублікував відповідне відео.

Днями Роман Свечкоренко показав свою нову кохану, 21-річну Валерію Чернецьку, передає Politeka.net. Блогер тепер регулярно показує кохану у своєму акаунті, і в цей раз опублікував відео, на якому заговорив з нею про весілля. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Колишній учасник "Холостячки" прочитав Валерії питання підписниці: "Чи готові ви ось прямо зараз вийти заміж?".

"Я готова, але мені здається все одно всьому свій час. Мені всього лише 21, потрібно розвиватися і весь фокус поки що направляти на себе, мені здається", - відповіла Валерія.

На питання, коли красуня буде готова, та зняла кільце з пальця і попросила надіти його назад Романа Свечкоренко, після чого обидва поцілувалися.

"Згодні з такою позицією", - поцікавився блогер у своїх підписників.

"😂їй же 21...звичайно, що не готова ....не ті часи", "як дитина", " Лера, ви проти Роми - дівчинка... І це чудово! 😁 ", "Які ж Ви прекрасні разом!!❤️ а ця дівчина така красива, така мила, така справжня🌺", - написали користувачі Мережі.

Роман Свечкоренко був одруженим, у нього є донька. Пара розлучилася давно, але розлучилася вона лише у грудні минулого року.

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