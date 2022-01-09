Дружина "Холостяка" Микити Добриніна вирішила різко відповісти тим, хто обговорював її знайомство з чоловіком до проекту, причому вона підкреслила, що всі ці плітки із заздрості.

Як передає Politeka.net, Даша Квіткова вирішила розповісти про свої стосунки з Добринином до проекту "Холостяк", в якому вони брали участь. Причому дівчина поспішила виправдатися, що вона не погана, просто вміє постояти за себе.

Квіткова воліла висловитися з приводу чуток, ніби вона була знайома з Микитою Добриніним до проекту:

"Майже весь час один і той же слух. Все це з розряду: у мене не вийшло, а в іншої людини все вийшло, тому що йому пощастило. Батьки все дали, впало з неба на голову і тд. Його придумали ті, кому простіше виправдати нашу сім'ю знайомством до проекту, ніж повірити в те, що сім'я створилася після проекту.

Ми ніколи не бачилися і не були знайомі до проекту. Так, у нас були спільні знайомі, але не більше, не менше. І при знайомстві більш того, я задала питання, хто він і чим займається. Я не стерво, я просто зубастенька, в образу себе не дам і буду відстоювати свої інтереси і межі».

Зараз Квіткова з Микитою Добринином також виховує маленького сина, якого назвали Левом. Причому про сварка або якісь конфлікти дівчина в мережі не говорить, акцентуючи увагу на інших речах. Нерідко це дивує аудиторію, адже Квіткова заявляє, що показує в Instagram тільки реальне життя.

"Вийти заміж і думати про розлучення-нерозумно. Якщо в сім'ї є любов і дві людини, готові працювати над своїми відносинами. Зруйнувати сім'ю-найлегше, а вирішувати проблеми важко.

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