Легендарна російська співачка Алла Пугачова, яка вийшла заміж за гумориста та пародиста Максима Галкіна, опублікувала нове відео та показала, як змінювалася.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Intstagram 72-річна відома російська співачка Алла Пугачова, яка у 2011 році вийшла заміж за талановитого гумориста і пародиста Максима Галкіна, ділиться із шанувальниками світлинами та відео, а також показує особисте життя.

Цього разу Алла Пугачова опублікувала нове змонтоване відео, на якому видно, як змінюється співачка.

У мережі активно обговорюють те, як молодіє Пугачова. Багато хто впевнений, що вона не один раз робила пластичні операції. Відомий пластичний хірург, який проаналізував фото співачки, заявив, що вона робила кругову підтяжку обличчя, блефаропластику, ринопластику, а також збільшувала губи.

У коментарях шанувальники відреагували на нове відео Пугачової.

"Красуня❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Завжди така різна! Чарівна! Чудова!", "Єдина ти така ❤💋💚💯👍", "Я завжди ставилася до вас з повагою та любов'ю ❤🙏🌹", "Завжди красуня ❤️❤️❤️❤️ми вас любимо", - написали в мережі.

Раніше Politeka повідомляла, що дітей Галкіна і Пугачової одягнули в стилі королівської сім'ї: "Маленький принц і принцеса".

Нагадаємо, що чоловік Пугачової Максим Галкін показав подарунки від дітей-двійнят та змусив заздрити: "Рідкість бачити таке виховання".

Також Politeka писала, що дочка Пугачової Орбакайте спантеличила знімком з екс-вітчимом: "Кіркоров що на колінах стоїть?".