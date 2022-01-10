Актриса Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, показала, якою була її фігура не так давно і зізналася, що хоче повернути колишню форму.

Анна Саліванчук - зірка серіалів і фільмів "Свати", "Одного разу під Полтавою", "Пацики", та фільмів "Свінгери", "Матч", повідомляє Politeka.net.

Також зірка разом з чоловіком виховує двох синів, а у своєму Instagram актриса ділиться найцікавішим про своє життя. У новому сторі Instagram Анна Саліванчук вирішила показати, якою була її фігура деякий час тому.

На фото дружина продюсера "Квартал 95" з'явилася в костюмі медсестри й білих панчохах. Наряд підкреслив струнку фігуру красуні.

"Яка я худенька була, потрібно терміново повертатися в цю форму", - написала Анна Саліванчук.

Примітно, що і зараз артистка в прекрасній формі. Однак в нових сторіс зірка повідомила, що все-таки перейшла на правильне харчування і вирішила займатися спортом.

"Скажіть, будь ласка, ви такі ж божевільні, як і я? Якщо вранці, стаєте на ваги, і бачите "плюс", то у вас псується настрій? У мене - так!",- розповіла актриса.

За словами Анни Саліванчук, вона хоче скинути всього кілька кіло.

"Я повинна цього разу знову скинути, як і три роки тому, тому що, щось я, типу, за півтора року як народила все ніяк не візьму себе в руки", - поділилася артистка.

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