Анна Саліванчук - зірка серіалів і фільмів "Свати", "Одного разу під Полтавою", "Пацики", та фільмів "Свінгери", "Матч", повідомляє Politeka.net.
Також зірка разом з чоловіком виховує двох синів, а у своєму Instagram актриса ділиться найцікавішим про своє життя. У новому сторі Instagram Анна Саліванчук вирішила показати, якою була її фігура деякий час тому.
На фото дружина продюсера "Квартал 95" з'явилася в костюмі медсестри й білих панчохах. Наряд підкреслив струнку фігуру красуні.
"Яка я худенька була, потрібно терміново повертатися в цю форму", - написала Анна Саліванчук.
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Примітно, що і зараз артистка в прекрасній формі. Однак в нових сторіс зірка повідомила, що все-таки перейшла на правильне харчування і вирішила займатися спортом.
"Скажіть, будь ласка, ви такі ж божевільні, як і я? Якщо вранці, стаєте на ваги, і бачите "плюс", то у вас псується настрій? У мене - так!",- розповіла актриса.
За словами Анни Саліванчук, вона хоче скинути всього кілька кіло.
"Я повинна цього разу знову скинути, як і три роки тому, тому що, щось я, типу, за півтора року як народила все ніяк не візьму себе в руки", - поділилася артистка.
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