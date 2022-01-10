Деякий час назад Роман Сасанчин і його дружина стали батьками, пише Politeka.net. У закоханих з'явилася на світ дочка Елізабет, яку так зватимуть за паспортом, а в житті - Єлизавета.
Молода мама розповідає в своєму Instagram все, що трапляється в житті її сім'ї. Зокрема, Іванна в новому сторіс розповіла, що дочка якось дивно поводилася вночі, тому знадобилася термінова допомога лікаря.
"Манюня цілу ніч укає, чекаємо зараз педіатра", - написала Іванна, показуючи дитину, яка спала в повзунках.
Дітей Галкіна і Пугачової одягнули в стилі королівської сім'ї: "Маленький принц і принцеса"
Дітей Галкіна і Пугачової одягнули в стилі королівської сім'ї: "Маленький принц і принцеса"
Переможець "Холостячки", який кинув Злату Огневич, видав нову порцію одкровень: "Але не вірю в це..."
Відомий російський актор зник безвісти в Казахстані: "Останній раз зв'язався з мамою..."
Переможець "Україна має талант" показав нове фото та зачарував українців: "Просто слів немає"
Зазначимо, Роман Сасанчин і Іванна - дуже турботливі батьки, які стежать за здоров'ям дочки. Пара намагається приділити багато уваги дівчинці.
Роман Сасанчин навіть заснув з донькою на грудях, мабуть, втомившись від батьківських обов'язків.
Зазначимо, Іванна вирішила показати обличчя дочки практично відразу після народження. Дівчина не вірить у всі забобони, і вирішила розділити свою радість з підписниками.
Нагадаємо, дружина 19-річного переможця "Голосу країни" показала обличчя їхньої новонародженої доньки та розповіла про муки
Як повідомляла Politeka, став батьком 19-річний переможець" Голосу країни " Сасанчин спить з дружиною на підлозі
Також Politeka писала, що дружина зірки "Голосу країни" Сасанчина після важких пологів зіткнулася з новими труднощами