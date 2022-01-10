Дружина 19-річного переможця вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина, Іванна, розповіла, як відчуває її малятко, тому звернулася до лікаря.

Деякий час назад Роман Сасанчин і його дружина стали батьками, пише Politeka.net. У закоханих з'явилася на світ дочка Елізабет, яку так зватимуть за паспортом, а в житті - Єлизавета.

Молода мама розповідає в своєму Instagram все, що трапляється в житті її сім'ї. Зокрема, Іванна в новому сторіс розповіла, що дочка якось дивно поводилася вночі, тому знадобилася термінова допомога лікаря.

"Манюня цілу ніч укає, чекаємо зараз педіатра", - написала Іванна, показуючи дитину, яка спала в повзунках.

Зазначимо, Роман Сасанчин і Іванна - дуже турботливі батьки, які стежать за здоров'ям дочки. Пара намагається приділити багато уваги дівчинці.

Роман Сасанчин навіть заснув з донькою на грудях, мабуть, втомившись від батьківських обов'язків.

Зазначимо, Іванна вирішила показати обличчя дочки практично відразу після народження. Дівчина не вірить у всі забобони, і вирішила розділити свою радість з підписниками.

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