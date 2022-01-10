Як пише Politeka.net, Анна Трінчер є успішною блогеркою і співачкою в Україні. Зірка нещодавно погодилася вийти заміж за колегу-блогера Олександра Волошина. Нещодавно молодій людині зробили операцію на коліні в лікарні. Як виявилося, що Андрій розірвав хрестоподібну зв'язку під час гри у футбол і без втручання лікаря не обійшлося. На нових кадрах Анна поскаржилася на умови в лікарні, де лежить коханий.
"Я ненавиджу державні лікарні. У минулому році я лежала з різних причин і кожен раз було як випробування!", - написала Анна Тринчер.
На наступному сторіс зірка вирішила розповісти про медперсонал:
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"З трьох днів два рази ми попався чудовий медбрат. Причому перший раз це був чоловік і другий раз був Це чоловік. Але в другий день нам попалася така... Просто до неї неможливо звернутися, все що я просила-це робилося з такою позичкою, як ніби я заборгувала їй мільйон доларів і не повертаю третій рік. І робила мені знеболююче так складно, як ніби не знеболююче йде робити, а вбивати когось. На всі мої прохання був повний ігнор, повне огиду...".
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