Відома співачка і суддя шоу "Співають всі" Анастасія Приходько поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка і багатодітна мама Анастасія Приходько активно веде свою сторінку в Instagram. Нещодавно вона показувала, як провела свята в колі сім'ї. А зараз артистка розповіла, що вже повернулася до трудової діяльності.

"Хто вже працює, той я" » - написала співачка.

Анастасія Приходько зробила селфі в дзеркалі. Співачка відображена в чорній водолазці. Природну красу вона підкреслила легким макіяжем.

Схоже, Анастасія Приходько знялася в сюжеті для програми ТСН.

Раніше співачка розповідала, що завжди готує дітям те, що вони хочуть їсти, навіть якщо це різні страви. В цей раз Анастасія Приходько, як зразкова господиня продемонструвала частування на різдвяному столу. За словами співачки, вона все готувала сама, замовивши тільки суші.

Співачка додала, що після святкових застіль боїться вставати на ваги.

Нагадаємо, що Анастасія Приходько в розкішному образі вразила українців:"обожнюю просто".

Як повідомляла Politeka, Приходько показала, чим розважає дітей на свята: "дуже хочеться спокою".

Також Politeka писала, що Приходько зворушила кадром зі свекрухою: "піду слізки щастя витру...".