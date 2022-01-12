Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька є відомою українською співачкою. Вона виступає в групі KAZKA, де є солісткою. Артистка покинула 10-ий ефір шоу "Танці з зірками", де її напарником на паркеті був Юрій Мєшков. Як відомо, за час участі на проєкті "Танці з зірками" Олександра Зарицька схудла на 20 кг.

Так, на цей раз солістка групи "KAZKA" опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Олександра Зарицька продемонструвала, як виглядає без макіяжу. Також, співачка вирішила поділитися своїми переживаннями після свого повернення з Грузії.

"Що ж, я дуже сподіваюся, що зможу повернути свій режим до нормального, але, я в Києві і я тільки прокинулася. Ну нічого, всім доброго ранку", - побажала співачка.

"Я зрозуміла точно те, що я відпочила. А що робити, щоб не нудьгувати за сонцем? Мені не вистачає сонця, і мені не вистачає танців, тому сьогодні я вже поїду танцювати" — - поділилася Олександра Зарицька.

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