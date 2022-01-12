Дружина переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина - Іванна показала, як виглядає їх малятко Ліза через майже два тижні після народження.

Як передає Politeka.net, Роман Сасанчин є переможцем проектів "Голос країни" та "Голос країни. Діти". Зовсім недавно у нього з дружиною Іванна народилася дочка - Ліза.

Так, цього разу дружина Сасанчина опублікувала нові кадри на своїй сторінці в Instagram. У своїх сторіз Іванна Сасанчина показує, як проходять їх безсонні ночі з новонародженою малятком Елізабет. Роман Сасанчин дивиться фільм, а Іванна заколисує дитину. Також, вона показує, як зараз виглядає Ліза.

"Коли ти дуже сильно хочеш спати, а вона не хоче", — показала дитину і чоловіка Іванна Сасанчина.

Нагадаємо, що малятко Ліза народилася 30 грудня. Зараз їй вже майже два тижні. Іванні Сасанчиной довелося народжувати за допомогою кесаревого розтину.

"Моє щастя", — підмітила Іванна Сасанчина.

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