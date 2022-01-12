Как передает Politeka.net, Роман Сасанчин является победителем проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти". Совсем недавно у него с женой Иванной родилась дочка - Лиза.
Так, на этот раз жена Сасанчина опубликовала новые кадры на своей странице в Инстаграм. В своих Сториз Иванна Сасанчина показывает, как проходят их бессонные ночи с новорожденной малышкой Элизабет. Роман Сасанчин смотрит фильм, а Иванна укачивает малышку. Также, она показывает, как сейчас выглядит Лиза.
"Когда ты очень сильно хочешь спать, а она не хочет", — показала малышку и мужа Иванна Сасанчина.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Известный ведущий не вернулся с отдыха с женой, появились подробности трагедии: "Врачи пытались помочь"
Ценник из ресторана в Буковеле вызвал бурную реакцию в Сети: "Лучше пять раз в Европу съездить"
Ткач из "Квартал 95" укатил из Украины, прихватив жену и дочь: "Наконец-то дождался"
Хименес-Браво показал свое дорогое авто и дом под Киевом, как он выглядит снаружи: "Совместили приятное с полезным"
Напомним, что малышка Лиза родилась 30 декабря. Сейчас ей уже почти две недели. Иванне Сасанчиной пришлось рожать с помощью кесарево сечения.
"Моё счастье", — подметила Иванна Сасанчина.
Ранее сообщалось, жена победителя "Голосу країни" Сасанчина рискнула показаться в шортиках после тяжелых родов: прошла всего неделя
Также, жена звезды "Голосу країни" Сасанчина после тяжелых родов столкнулась с новыми трудностями: "Уже пятый день мучаюсь..."
Politeka рассказывала, 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин рассказал, как маленькая дочь изменила его жизнь: "Пора дня зависит от..."