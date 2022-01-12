Жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина - Иванна показала, как выглядит их малышка Лиза спустя почти две недели после рождения.

Как передает Politeka.net, Роман Сасанчин является победителем проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти". Совсем недавно у него с женой Иванной родилась дочка - Лиза.

Так, на этот раз жена Сасанчина опубликовала новые кадры на своей странице в Инстаграм. В своих Сториз Иванна Сасанчина показывает, как проходят их бессонные ночи с новорожденной малышкой Элизабет. Роман Сасанчин смотрит фильм, а Иванна укачивает малышку. Также, она показывает, как сейчас выглядит Лиза.

"Когда ты очень сильно хочешь спать, а она не хочет", — показала малышку и мужа Иванна Сасанчина.

Напомним, что малышка Лиза родилась 30 декабря. Сейчас ей уже почти две недели. Иванне Сасанчиной пришлось рожать с помощью кесарево сечения.

"Моё счастье", — подметила Иванна Сасанчина.

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