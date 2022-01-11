Дружина 19-річного переможця вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина, Іванна, відсвяткувала свій день народження, і похвалилася подарунком від чоловіка.

Роман Сасанчин і його кохана Іванна познайомилися приблизно два роки тому, пише Politeka.net. Красуня зізналася, що спочатку не сприймала знаки уваги від хлопця всерйоз, але пізніше у неї прокинулися почуття.

Пара почала будувати відносини і одружилася, а не так давно на світ з'явилася їхня дочка Елізабет. У своїх акаунтах закохані розповідають про будні. В цей раз Роман Сасанчин зняв, як привітав свою дружину з 24-річчям, і що їй подарував.

"Ти завжди для мене на 15 років виглядаєш і є в серці, і та сама маленька дівчинка, яку я щиро полюбив, і буду любити до кінця свого життя", - сказав співак, знімаючи Іванну в ліжку.

Артист побажав дружині здоров'я і щастя, і пообіцяв старатися.

"Вітаю тебе щиро з днем народження, і прийми від мене такий невеликий подарунок", - сказав хлопець, давши Іванні невеликий пакетик, в якому лежало колечко зі словом "Love".

"Це ще раз пропозицію робиш?",- пожартувала красуня і додала: "Спасибі, котику!".

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