Співачка, переможниця шоу "Танці з зірками", Санта Дімопулос, підкреслила фігуру білою сукнею і розповіла про плани під час нової подорожі.

Санта Дімопулос багато подорожує разом з родиною, повідомляє Politeka.net. Про свої поїздки артистка розповідає в Instagram. Цього разу співачка розповіла, що відпочиває в Дубаї.

Зірка опублікувала фото, на яких позує в білій сукні з нескромним вирізом. Образ завершили стильні аксесуари - капелюшок, окуляри, браслети та інші.

У пості Санта Дімопулос розповіла про плани на поїздку.

"Dubai ❤️



Тут хочеться встигнути все)

Завтра їдемо в Абу-Дабі в мечеть і в Ferrari park 😄

У четвер на EXPO, ввечері на колесо огляду і шоу дронів 😍

А тут ще стільки всього))) Напишу пост 😘", - розповіла співачка.

Публікація швидко зібрала майже 2000 лайків і багато коментарів.

"Відмінна програма🔥 приємного відпочинку😍", " красивий образ😍", "красуня😍", "як завжди дуже хороша", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Санта Дімопулос зараз заміжня за співвласником мережі спортивних клубів Ігорем Кучеренком. Пара виховує спільну дочку Софію, і сина артистки від попереднього шлюбу, Даніеля.

Нагадаємо, Дімопулос показала, якими подарунками її балують у родині

Як повідомляла Politeka, Санта Дімопулос чесно розповіла, яким росте син від Джеджули

Також Politeka писала, що Санта Дімопулос блиснула розкішшю, розкривши секрети догляду за шкірою