Санта Дімопулос багато подорожує разом з родиною, повідомляє Politeka.net. Про свої поїздки артистка розповідає в Instagram. Цього разу співачка розповіла, що відпочиває в Дубаї.
Зірка опублікувала фото, на яких позує в білій сукні з нескромним вирізом. Образ завершили стильні аксесуари - капелюшок, окуляри, браслети та інші.
У пості Санта Дімопулос розповіла про плани на поїздку.
"Dubai ❤️
Тут хочеться встигнути все)
Завтра їдемо в Абу-Дабі в мечеть і в Ferrari park 😄
У четвер на EXPO, ввечері на колесо огляду і шоу дронів 😍
А тут ще стільки всього))) Напишу пост 😘", - розповіла співачка.
Як змінювалося обличчя Алли Пугачової після пластичних операцій: "Така різна..."
Ткач з "Квартал 95" поїхав з України, прихопивши дружину і дочку: "Нарешті дочекався"
Відомий режисер, який працював з Данилком і Лорак, чесно висловився про Wellboy: "Мені здається, що..."
Син Ротару показав, як зима прикрасила їх розкішний особняк під Києвом: атмосферне фото
"Будемо з вами бачитися рідше": Ольга Мартиновська приголомшила своїх шанувальників
Публікація швидко зібрала майже 2000 лайків і багато коментарів.
"Відмінна програма🔥 приємного відпочинку😍", " красивий образ😍", "красуня😍", "як завжди дуже хороша", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Санта Дімопулос зараз заміжня за співвласником мережі спортивних клубів Ігорем Кучеренком. Пара виховує спільну дочку Софію, і сина артистки від попереднього шлюбу, Даніеля.
Нагадаємо, Дімопулос показала, якими подарунками її балують у родині
Як повідомляла Politeka, Санта Дімопулос чесно розповіла, яким росте син від Джеджули
Також Politeka писала, що Санта Дімопулос блиснула розкішшю, розкривши секрети догляду за шкірою