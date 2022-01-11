Днями Христина Остапчук поскаржилася на те, що сильно захворіла на грип, передає Politeka.net. Зірка Мережі говорила, що у неї ломить тіло, і навіть не допомагали жарознижуючі.
Однак через деякий час все налагодилося, зараз дівчина разом з чоловіком вже відпочиває на французькому курорті. Пара катається на лижах і підкорює гори.
Христина Остапчук опублікувала фото, зроблене на горі. Дівчина посміхалася, розкинувши руки.
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Високо ми сьогодні піднялися! ❄ ️ ",- написала дружина телеведучого.
Публікація зібрала понад 1500 лайків і багато коментарів:
"Гарного відпочинку і масу позитивних емоцій!!😍 ", "Краса❤️😍", " не злітай високо - не падатимеш низько !!!!!!!!!!! З Пов. Заздрість", "високо сиджу, далеко дивлюся🔥 🔥 🔥 🔥", " а скільки там градусів °С?", "Шалено красива🔥🔥🔥😍😍😍😍", "дуже заворожує😍 🔥", " і у нас зараз в Україні в Києві майже така ж краса , тільки без гір , сніг цілий день сипле пластівцями , так тихо , дерева в снігу , як у казці😍 😘".
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