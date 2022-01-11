Дружина українського ведучого "Співають всі" і "Маска" Володимира Остапчука, Христина, тиждень тому сильно захворіла, але вже зараз відпочиває на курорті.

Днями Христина Остапчук поскаржилася на те, що сильно захворіла на грип, передає Politeka.net. Зірка Мережі говорила, що у неї ломить тіло, і навіть не допомагали жарознижуючі.

Однак через деякий час все налагодилося, зараз дівчина разом з чоловіком вже відпочиває на французькому курорті. Пара катається на лижах і підкорює гори.

Христина Остапчук опублікувала фото, зроблене на горі. Дівчина посміхалася, розкинувши руки.

"Зима в селі 2022!!!

Високо ми сьогодні піднялися! ❄ ️ ",- написала дружина телеведучого.

Публікація зібрала понад 1500 лайків і багато коментарів:

"Гарного відпочинку і масу позитивних емоцій!!😍 ", "Краса❤️😍", " не злітай високо - не падатимеш низько !!!!!!!!!!! З Пов. Заздрість", "високо сиджу, далеко дивлюся🔥 🔥 🔥 🔥", " а скільки там градусів °С?", "Шалено красива🔥🔥🔥😍😍😍😍", "дуже заворожує😍 🔥", " і у нас зараз в Україні в Києві майже така ж краса , тільки без гір , сніг цілий день сипле пластівцями , так тихо , дерева в снігу , як у казці😍 😘".

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