Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram відома та талановита 34-річна українська ведуча Леся Нікітюк, яка прославилася після виступу на "Розсміши коміка", потім була ведучою "Орел і решка", а зараз працює в шоу "Хто зверху?" на Новому каналі, часто ділиться із шанувальниками новими фото та відео, а також розповідає про себе.

Цього разу Леся вирішила похвалитися дорогою покупкою і зробила це в звичному собі гумористичному стилі.

"Ніколи нічого собі не жалійте, хтось поїхав відпочивати на острови, я зробила простіше, за такі самі гроші купила собі колготки😌", - написала Нікітюк.

Як бачимо, Леся лежала на широкому двоспальному ліжку в чорному топі та колготках, красиво витягнувши свої довгі ноги. Також телеведуча відмітила, що її нові колготки від бренду Skims, який належить американській телевізійній зірці, моделі Кім Кардаш'ян.

"На житомирській фабриці 🧦можна було такі самі дешевше взяти 😂", "У кожного свої пріорітети 👍", "Боже, яка левиця😍", "Справжня жінка! Як порвуться не викидай- цибулю поскладаєш в колготи😂😂😂", "Леся Ви вогонь. 🔥🔥🔥🔥", "Козирно👍😁", - написали шанувальники Нікітюк.

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