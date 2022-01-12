Співачка Санта Дімопулос, яка перемагала на шоу "Танці з зірками", показала себе в купальнику і підрослу дочку Соню.

Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос стала успішною співачкою і перемагала на шоу "Танці з зірками". Відомо, що зірка в 2008 році народила сина від Андрія Джеджули, з яким розійшлася через кілька років. А в 2015 році Санта вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Кучеренка, від якого народила дочку Софію в 2019 році. Не забуває Санта і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому сторіс Санта позувала в купальнику, який ідеальною підкреслив фігуру співачки. Зірка була з зібраним волоссям у вузол і стояла в басейні для маленьких діток. В руках Дімопулос тримала дочку Софію, яка була теж в закритому купальнику і з кісками. Санта посміхалася, дивлячись на маленьку дочку.

До цього Санта показала, як малятко спустилася по гірці. Дівчинка після спуску опинилася у воді.

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