Як передає Politeka.net, Анна Трінчер є відомою українською актрисою і співачкою. Вона прославилася завдяки своїм ролям в серіалі "Школа" і у фільмі "Скажене весілля". Також, вона проявила себе на вокальному шоу "Голос країни". Нещодавно стало відомо, що Анна Трінчер і скандальний блогер Олександр Волошин вирішили одружитися.
Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Анна Трінчер збирається зробити собі операцію по збільшенню грудей, однак, перед цією операцією їй треба було пройти обстеження в лікарні. На кадрах Анна Трінчер переживає через операцію, яка незабаром має відбутися.
"Мене трусить сьогодні цілий день. На якийсь час я пропаду з Instagram...Прийшли результати аналізів", - розповіла Анна Трінчер.
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Коли відбудеться операція співачка не розкрила.
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