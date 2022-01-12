Як повідомляє Politeka.net, Катерина Репяхова вперше показала реакції дітей Віктора Павлика на те, що у їхнього батька з'явиться ще одна дитина. Кадрами блогерка поділилася на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

Катерина Репяхова повідомила, що ці відео з Віктором Павликом вони зняли ще рік тому, коли дізналися, що стануть батьками.

"Відео, яке я хотіла опублікувати ще рік тому, але чомусь цього не робила) і ось зараз прийшов час. Відео про те, як чоловік повідомив про поповнення в нашій родині сина і дочку, а я свою племінницю Настюшу. На той момент ми ще не знали, хто буде дівчинка чи хлопчик», - зазначила дружина українського артиста.

"Так мило і щиро все, ці моменти в житті найпрекрасніші», «клас», «клас мурахи»," їх реакція🔥", - коментують кадри в мережі.

Як відомо, син Катерини Репяхової і Вікотра Павлика з'явився на світ 15 червня 2021 року. Хлопчика назвали Михайлом.

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