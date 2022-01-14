Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram блогерка Даша Квіткова, яка вийшла заміж за теле- та радіоведучого і головного героя реаліті-шоу "Холостяк" Микиту Добриніна, часто ділиться із шанувальниками світлинами та відео, а також розповідає про себе та майбутні плани.

Цього разу Даша Квіткова, яка 13 липня 2021 року народила сина Лева, зізналася, що мріяла спершу про двійнят чи близнюків.

"Я хочу сказати, що раніше дуже хотіла, щоб в нас народилися або двійнята, або близнюки. Ми з Микитою дуже хотіли, попри те, що в нас в сім'ї ні в кого не було такої ситуації, але ми хотіли", - розповіла Квіткова.

Однак зараз Даша радіє, що в них народився лише син Лев, адже справлятися з двома маленькими дітьми дуже важко.

"Як здорово, що в нас народився один син, адже батьки, у яких діти погодки, або народжуються вдвох, для мене просто герої. Для мене всі батьки герої", - сказала Квіткова.

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