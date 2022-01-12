Цього року Микита Добринін і Даша Квіткова вперше стали батьками, пише Politeka.net. Малюк Лев з'явився на світ 13 липня, і з тих пір батьки не припиняють хвалитися дитиною в соцмережах.
Нещодавно батьки розповідали про труднощі, через які довелося забути про сон - у малюка стали рости зубки, через що підвищувалася температура. Однак нічого не затьмарює радості батьків, і при будь-якому зручному випадку закохані з радістю показують Лева.
Цього разу дружина Микити Добриніна відобразила дитину сплячою в машині. Малюк заснув в дитячому кріслі, укритий теплим пледом.
"мій👼 🏻 🤍", - написала Даша Квіткова.
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За годину публікація зібрала понад 40 тисяч лайків і багато коментарів. У Мережі не переставали висловлювати своє розчулення:
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