Цього року Микита Добринін і Даша Квіткова вперше стали батьками, пише Politeka.net. Малюк Лев з'явився на світ 13 липня, і з тих пір батьки не припиняють хвалитися дитиною в соцмережах.

Нещодавно батьки розповідали про труднощі, через які довелося забути про сон - у малюка стали рости зубки, через що підвищувалася температура. Однак нічого не затьмарює радості батьків, і при будь-якому зручному випадку закохані з радістю показують Лева.

Цього разу дружина Микити Добриніна відобразила дитину сплячою в машині. Малюк заснув в дитячому кріслі, укритий теплим пледом.

"мій👼 🏻 🤍", - написала Даша Квіткова.

За годину публікація зібрала понад 40 тисяч лайків і багато коментарів. У Мережі не переставали висловлювати своє розчулення:

"Так виглядає любов 😍❤️", " Бусинка😍 😍 😍 😍", "Господи❤️ дякую за цих сладусіков, яких нам посилаєш. Бути мамою, таке щастя🙏 😘 🌹рости мамина цукерка здоровеньким і щасливим❤❤", " яка булочка😍 😍 😍", "маленький щекастик😍".