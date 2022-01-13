24-річна Іванка Сасанчин, яка вийшла заміж за переможця вокальних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти" Романа Сасанчина й народила йому дочку, відповіла на закиди хейтерів.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 24-річна дружина переможця "Голосу країни" та "Голосу. Діти" Романа Сасанчина Іванка, яка 30 грудня 2021 року народила дочку Елізабет, часто розповідає шанувальникам про материнство та ділиться планами.

Зауважимо, що не всі сприйняли звістку про те, що 19-річний Роман Сасанчин вперше став батьком позитивно. Були й такі, хто закидав 24-річній Іванці, що вона зіпсувала хлопцю життя. Дружина Сасанчина не стала мовчати та відповіла своїм хейтерам.

"Ти реально думаєш, що зробила його щасливим??? Ти йому життя зіпсувала тими памперсами", - написали Іванці.

"Я так не думаю, я впевнена, що зробила його щасливим тими памперсами", - відповіла Іванка Сасанчин.

Нагадаємо, що менше місяця тому в Романа та Іванки народилася дівчинка, яку назвали Елізабет.

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