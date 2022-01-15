Українська красуня-модель Анна Неплях, яка завоювала титул "Міс Україна Всесвіт 2021", показала, як виглядала у підлітковому віці ще до популярності.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 27-річна українська модель-красуня Анна Неплях, яка стала "Міс Україна Всесвіт 2021", часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео, а також розповідає про себе.

Цього разу Анна Неплях опублікувала фото 15 річної давнини. На ньому модель було 12 років.

"З дитинства готувалася до Тулуму. Мені тут 12 років, я обожнювала одягатися в тряпки і робити показ мод", - написала Анна Неплях.

Також модель показала фото у схожому наряді, яке було зроблене через 15 років.

"Мені 27. Пройшло 15 років і дівчинка на попередньому фото навіть не уявляла собі, що всі найкращі одежинки світу будуть на ній у різних точках планети", - написала модель.

Також Неплях опублікувала обидва фото одразу та написала про спільне.

"Але їх об'єднує одне: вони вміють мріяти і точно знають, що все, що в голові і в уяві збудеться", - сказала модель.

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