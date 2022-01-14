Як повідомляє Politeka.net, популярна телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль в минулому сезоні "Танців з зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала кілька яскравих кадрів з недавнього відпочинку з чоловіком і розповіла про свої почуття до нього.
На знімках Іванна і її чоловік зображені в басейні і біля басейну на тлі приголомшливих пейзажів. Схоже, це знімки з Мальдів, де пара нещодавно відпочивала. На кадрах закохані то цілуються, то цілуються, то обіймаються, і виглядають абсолютно щасливими.
У підписі до публікації Онуфрійчук написала: "Я точно знаю, що я не міг бути коханим і робити щось. Ні один день, ні в які умови і за будь-які гроші. Це так добре, хочу повернутися додому, лягай на ліжко і сміятися до коханого. Так цікаво разом, щоб відкрити щось нове для обох. І так цінно, відчуваю підтримку, поділіться один на одного всім досвідом і мріями".
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