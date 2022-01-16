Популярна українська співачка Настя Каменських звикла показувати фігуру після схуднення в маленьких купальниках, проте далеко не завжди на такі фото реагують позитивно.

Більше тижня тому Каменських разом з чоловіком Потапом і подругою Анною Анчук (колишня дружина позитиву з «Время и Стекло») вирушили на відпочинок до Мексики, де добре проводять час і хваляться щасливими моментами в Instagram. Причому встигають вони також і здивувати різними витівками.

В цей раз Каменських відзначилася ще й вибором купальника зі спеціальним топом ,який навіть не прикривав її форми, а навпаки – робив на них акцент. У чорно-білому купальнику з імітацією її улюбленого леопардового принта, Каменських виглядала досить нескромно.

У ТВК-Ток також відреагували на ролик, втім, оцінили його не всі:

"8😳; щось нове буде вже, а?; таке собі; Ну дуже великий низ!; Красоткаааа; сама найкрасивіша🥰; Таааак, Якщо я зніму відео в футболці і шортах, відео блокают😬 😌; принадність🥰 🥰 🥰; Анастасія, wow😏; Настя супер; вище всяких похвал🤟 🏼; набридло дивитися одне і теж».

Також на свіжому відео Настя показала, як артист спить, в той час як вона вже щосили не спить.

"Мій улюблений храпунцель @realpotap", - підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу відгуків. Багатьом жарт сподобалася, але знайшлися і ті, хто розкритикував Каменських.

"На це можна дивитися нескінченно", " по шапці не отримала?", "Хтось сьогодні поїде в дитбудинок)))»," це вік, потрібно вимкнути телевізор і він прокинеться», «Да ладно, дуже навіть музично хропе, талановито», «якщо улюблений, То навіщо на весь світ висміювати?» ,- пишуть користувачі Мережі.