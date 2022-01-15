Гуморист Євген Кошовий опублікував свіже фото доньки в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

Артист звернувся до Варвари з теплими словами: "Твій День❤️ твої 14🤦 Чесно?) Не вірю🌹 🤗 В хорошому сенсі 😎 ми з мамою дуже тебе любимо. Любимо і віримо, що ти збереш стадіон @оlympic.nsc, куди прийдуть слухати твій вокал, який дала тобі природа і @evgeniyadud️. А ті, хто не прийдуть, пошкодують про це. Тільки будь з мрією. І слухай ❤ ️Твої шанувальники 😎 ну і батьки, звичайно 🤗".

Дочка Кошового вразила публіку своєю дорослою зовнішністю. Дівчина з пухкими губами і мигдалеподібними очима зірвала овації в коментарях:

"З днем народження, Вашу донечку💐 💐 💐 💐. Нехай всі мрії збуваються 🎉. Ми прийдемо на концерт 🤩"

"Вітаю донечку, всіх Благ їй🔥 😍"

"Дуже гарненька виросла ! 🥳✨💐🎁🎂"

"Яка красуня😍"

"Здоров'я, щасливої долі і нехай все збудеться!"

"Ого! Яка гарна дівчина!🔥🔥🔥"

"Вітаю💐 нехай буде щасливою дівчинкою і радує батьків, а на стадіон я прийду перша 😍"

Відзначимо, дочка Кошового з 8-ми років на сцені: кілька разів брала участь в дитячому "Голосі", приходила до тата на шоу "Розсміши коміка", і навіть отримала роль в серіалі "Тато рулить".

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