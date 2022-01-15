Актриса й співачка Анна Трінчер, яка зіграла в "Скаженому весіллі", лягла під ніж хірурга в гонитві за ідеальними формами.

Стало відомо про стан 20-річної Тринчер після пластичної операції по збільшенню грудей. Тепер артистка є щасливою володаркою третього розміру. Однак, їй належить тривала реабілітація.

"За інформацією менеджменту, Трінчер не планує виступи мінімум 3 тижні і зараз проходить реабілітацію", - передає Muzvar.

Відзначимо, актриса вже давно замислювалася про збільшення форм. Пройшовши всі медичні обстеження, які показали, що у неї немає ніяких протипоказань до операції, Анна довго не могла визначитися, який хоче розмір.

Перед тим, як лягти в приватну клініку в Києві, Трінчер попередила фанатів, що зникне на деякий час з Мережі. Про це вона повідомила у своєму останньому пості в Instagram чотири дні тому.

"А я сиджу тут в полі і чекаю! Чекаю дуууже важливого дня в моєму житті і виконання моєї маленької мрії 🙏 Оххх, з Богом", - писала актриса.

Додамо, наречений Трінчер скандальний блогер Олександр Волошин спочатку був проти операції. Хлопець хвилювався щодо грудного вигодовування, адже він сподівається, що у них з Анною колись з'являться діти. Однак, хірург розвіяв сумніви Волошина. А після того, як його наречена "приміряла" кілька імплантів взагалі надихнувся.

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