Популярна телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка вела один з сезонів танцювального шоу, вирішила висловитися про марафони з саморозвитку.

Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль в минулому сезоні "Танців з зірками", вже не перший день проводить час на розкішному відпочинку з чоловіком-мільйонером, розповідаючи про себе і свої будні. Причому щоразу під фото Онуфрійчук залишає різні зауваження для шанувальників.

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В цей раз Іванна розповіла про можливості розвитку, супроводивши пост кадрами з відпочинку на узбережжі.

"Я людина, яка постійно шукає можливості для розвитку і прагне до успіху 😌 під час відпочинку на Мальдівах я пройшла цікавий марафон від американського тренера в сфері особистісного зростання Джона Кехо під назвою «Мій найкращий рік».

Однією з перших практик було завдання озирнутися і оцінити своє життя. Для мене ця практика була особливо цінною, оскільки я все своє свідоме життя перебуваю в пошуках. Пошуках нових знань для самопізнання, цікавої інформації про те, як влаштована людина, його мозок і сприйняття.

Я постійно прагну до розвитку і кращого життя🤩 і коли я почала виконувати цю практику, то краще зрозуміла, в чому були мої помилки в минулому, чому вони навчили і як попередній досвід може допомогти мені дійти до бажаного успіху ️ ️

Виявляється, всі найуспішніші люди це роблять, щоб оцінити проблемні моменти, повторювані сценарії життя і побачити, що працює, а що ні» - висловилася Онуфрійчук.

Також Іванна виклала кілька яскравих кадрів з недавнього відпочинку з чоловіком і розповіла про свої почуття до нього.

На знімках Іванна і її чоловік зображені в басейні і біля басейну на тлі приголомшливих пейзажів. Схоже, це знімки з Мальдів, де пара нещодавно відпочивала. На кадрах закохані то цілуються, то цілуються, то обіймаються, і виглядають абсолютно щасливими.

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