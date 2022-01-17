Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль в минулому сезоні "Танців з зірками", вже не перший день проводить час на розкішному відпочинку з чоловіком-мільйонером, розповідаючи про себе і свої будні. Причому щоразу під фото Онуфрійчук залишає різні зауваження для шанувальників.
Переглянути цю публікацію в Instagram
В цей раз Іванна розповіла про можливості розвитку, супроводивши пост кадрами з відпочинку на узбережжі.
"Я людина, яка постійно шукає можливості для розвитку і прагне до успіху 😌 під час відпочинку на Мальдівах я пройшла цікавий марафон від американського тренера в сфері особистісного зростання Джона Кехо під назвою «Мій найкращий рік».
Екс-чоловік Лорак жорстко і з матом визвірився через зауваження його нареченій: фото, яке стало причиною
Нові штрафи в Україні, зміни вступили в силу 16 січня: кому доведеться викласти до 11,9 тисяч
Маленькі діти розбилися в ДТП на українській трасі, їх довелося вирізати з авто: з'явилися фото
Зупинилося серце легенди світу моди, подробиці трагедії: «Раптово стало гірше...»
Знайдено тіло зниклої майже два тижні тому українки: "Писала, що відпочиває в Єгипті..."
Однією з перших практик було завдання озирнутися і оцінити своє життя. Для мене ця практика була особливо цінною, оскільки я все своє свідоме життя перебуваю в пошуках. Пошуках нових знань для самопізнання, цікавої інформації про те, як влаштована людина, його мозок і сприйняття.
Я постійно прагну до розвитку і кращого життя🤩 і коли я почала виконувати цю практику, то краще зрозуміла, в чому були мої помилки в минулому, чому вони навчили і як попередній досвід може допомогти мені дійти до бажаного успіху ️ ️
Виявляється, всі найуспішніші люди це роблять, щоб оцінити проблемні моменти, повторювані сценарії життя і побачити, що працює, а що ні» - висловилася Онуфрійчук.
Також Іванна виклала кілька яскравих кадрів з недавнього відпочинку з чоловіком і розповіла про свої почуття до нього.
На знімках Іванна і її чоловік зображені в басейні і біля басейну на тлі приголомшливих пейзажів. Схоже, це знімки з Мальдів, де пара нещодавно відпочивала. На кадрах закохані то цілуються, то цілуються, то обіймаються, і виглядають абсолютно щасливими.
Нагадавши, Ведуча" Танців з зірками " Онуфрійчук випадково засвітила розкішний інтер'єр будинку, в якому живе: відео.
Як повідомляла Politeka, Ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук "втратила" купальник, розважаючись на Мальдівах: "Рай...".
Також Politeka писала, що Ведуча шоу" Танці з зірками "Онуфрійчук в яскравому купальнику показала, як ніжиться на Мальдівах:"на Чілі".