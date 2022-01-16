Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька є популярною українською виконавицею. Артистка вирішила в 2021 році спробувати свої сили на проекті "Танці з зірками", де її партнером став Юрій Мєшков. Пара посіла п'яте місце і за час зйомок Олександрі вдалося скинути близько 20 кг, а всього за 2021 рік скинула близько 30 кг.після проекту Зарицька натякнула, що Юра не просто партнер по танцях і він вже недавно знявся в кліпі зірки "автовідповідач". Не забуває співачка і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому сторіс Зарицька була в незвичайному вбранні з ефектним вирізом. Зірка знімала себе на телефон, показавши ракурс зверху, щоб була видна вся її краса. Кадри вийшли досить провокаційними і цікавими.

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