Як передає Politeka.net, екс-чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу нещодавно зробив пропозицію своїй молодій коханій Лілії. Зараз пара насолоджується спільним відпочинком в Занзібарі, і активно ділиться знімками на своїх сторінках у Instagram.
Один з кадрів, який опублікувала наречена Мурата Налчаджіоглу, став причиною скандалу. Так, дівчина похвалилася своєю фігурою в яскравому купальнику на тлі блакитних хвиль.
Традиційно знімок засипали компліментами:"красуня", "фігурка бомба", "шикарна фігура💔 фотографія шалено красива", "Лілічка, фото нереально красиве🤤 як на обкладинці глянцевого журналу", "дуже красива".
Але, не обійшлося і без ложки дьогтю. "То прес є на фото, то його немає😂😂 в якому додатку прес малюєте собі?" - написали в коментарях.
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Відповів на цю репліку Мурат Налчаджіоглу. Причому дуже жорстко і перейшовши на мат.
"Тепер зрозуміло від кого ваша дочка мати чує", - відреагували в мережі на висловлювання Мурата Налчаджіоглу.
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