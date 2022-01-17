Як пише Politeka.net, Артем Фесько, учасник проекту" Україна має талант " у 2021 році. Співак відразу ж здивував своїм співом суддів проекту-Ксенію Мішину, Євгена Кота та Сергія Притулу. 14-річний хлопчик виконав партію оперної діви з фільму "П'ятий елемент". А у фіналі хлопчик заспівав молитву "Ave Maria", яка стала для Артема переможною. Тепер за Фесько стежать тисячі фанатів в Instagram, де він ділиться всім цікавим.
На новому фото Артем з'явився в стильному вбранні, позуючи перед дзеркалом, засвітивши частково інтер'єр квартири.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Найс", "крутий", "змінився кардинально", " продовжуйте в тому ж дусі і зосередьтеся на своєму таланті в співі. Будь ласка, не забувайте, що хороша освіта-найкраща допомога!".
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Нагадаємо, скандалом обернувся фінал "Україна має талант" з Притулою і Мішиною в журі
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