Настя Каменських, яка зараз на відпочинку з Потапом, до поїздки влаштувала собі оригінальну фотосесію.

Як пише Politeka.net, Настя Каменських досить популярна в соціальній мережі Instagram, тому нерідко показує в соціальній мережі різні фото зі своїх кліпів, хвалиться гуморними Тік-Токами і дивує перетворенням. Цього разу знаменитий український фотограф і давня знайома Каменських вирішила показати один з образів співачки.

В цей раз Соня Плакидюк влаштувала фотосесію для Каменських, причому в досить незвичному образі і яскравих неонових тонах. Артистка в рукавичках, накинутій на одне плече шубі і з новою зачіскою змогла зацікавити.

«1 or 2? ❤️🦋 Queen @kamenskux by me📸» - пише Плакидюк.

У мережі відповіли:

"Коли 2 богині зустрічаються по різні боки фотокамери 😍; 2 краще видно контраст кольору🔥; Неймовірна❤️; 1❤️; а вони чимось відрізняються ?; 1 варіант, більше акцент на моделі); де відмінність?; 1. Занадто яскраві кольори відволікають від моделі; дуже красива леді".

Ми також писали, більше тижня тому Каменських разом з чоловіком Потапом і подругою Анною Анчук (колишня дружина позитиву з «Время и Стекло») вирушили на відпочинок до Мексики, де добре проводять час і хваляться щасливими моментами в Instagram. Причому встигають вони також і здивувати різними витівками.

В цей раз Каменських відзначилася ще й вибором купальника зі спеціальним топом ,який навіть не прикривав її форми, а навпаки – робив на них акцент. У чорно-білому купальнику з імітацією її улюбленого леопардового принта, Каменських виглядала досить нескромно.

Нагадаємо, що Каменських в халаті познущалася над сплячим Потапом:"Мстя буде страшна".

Ще Politeka писала, що Потап в яскравому костюмі засвітився на курорті: "Настя де?».

Також Politeka повідомляла, що Каменських з подружкою опинилися в епіцентрі потужної стихії:"Такого я ще не бачила".