Відомий український ведучий і шоумен Олександр Педан розповів про те, як плавання з морськими їжаками на відпочинку закінчилося для нього серйозними травмами.

Як пише Politeka.net, зараз Педан відпочиває в Домініканській Республіці, звідки ділиться яскравими кадрами. Ця поїздка нагадала шоумену про сумний досвід подібного відпочинку десять років тому, коли розваги в морі закінчилися для нього плачевно.

"Історія про те, що мене запитують. 10 років тому я пірнув у кораловий риф з їжаками. Це правда було. Як все це сталося? Ми знімали тоді з "Підйомом" ще в такому маленькому якомусь містечку...і був шторм. Не було видно дна, і я просто пірнув. Я встаю - і у мене все обличчя в крові. Коротше, така от біда", - поділився неприємними спогадами Педан.

Він розповів, що тоді його терміново відвезли в лікарню, де місцевий лікар наклав на його обличчя шви.

"Мене відвезли, наклали 15 швів на обличчя. І я навіть досі ставлю свічку за доктора Раміреса, який мене «заштопав» прямо наживо. І нічого, в принципі, не видно, як бачите", - додав Педан, продемонструвавши своє обличчя зараз.

Ведучий також поділився архівним фото після того самого випадку, на якому можна побачити, як виглядало його обличчя після події.

Нагадаємо, ведучий шоу "Екси" Педан хвалився перед українцями провокаційними кадрами з відпочинку.

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