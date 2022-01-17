Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька є відомою українською співачкою. Вона виступає в групі KAZKA, де є солісткою. Артистка покинула 10-ий ефір шоу "Танці з зірками", де її напарником на паркеті був Юрій Мєшков.

Так, цього разу партнер Зарицької по "Танцях з зірками" опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Юрій Мєшков постав у новому образі. На ньому елегантний чорний костюм з білою сорочкою і чорним метеликом.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Ну, прямо Джеймс Бонд", "Може на проби 007?! Гідна кандидатура", "Нічого собі!", "Дуже красиве фото", "Наречений", "Вищий клас", "Ух ти! Клас", "Красунчик", "Чоловік, по легше", "Терміново на рекламу дорогих чоловічих костюмів і годинників".

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