Як пише Politeka.net, стало відомо, хто пройшов у фінальну частину Нацвідбору Євробачення. На сторінці "Музвар" в Instagram українці почали обговорювати, Хто гідний представляти Україну на Євробаченні 2022.
"Ексклюзив: хто буде у фіналі відбору 22
Сьогодні виробництво Friends production проводить перші прослуховування потенційних фіналістів відбору на конкурс Євробачення-2022. Знайомимо вас з 10 артистами, які за інформацією нашого інсайдера, були прослухані креативною групою відбору. Ще 3 імені шукайте в нашому телеграм-каналі.
Wellboy
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Alina Pash
FIZRUK (Віктор Романченко)
Cloudless
The Blue Antik
Gorim!
Схід / Захід
Юлія Тимочко
Michael Soul
АНТ
Серед креативної групи відбору були відзначені: музичний продюсер відбору-Михайло Кошовий і продюсер трансляції телеотбора Олексій Гончаренко.
Нагадаємо, що фінал відбору на Євробачення 2022 року відбудеться 12 лютого", - написано було в публікації і додані фотографії учасників.
Фанати відразу почали обговорювати, Хто гідний поїхати на Євробачення:
"Ну що, Аліна Паш розірве Євробачення 2022", " Michael Soul. Я вражена його вокалом, він відкриття для мене, і мій фаворит", " тобто ні Ería ні SOWA не запрошені, а проплачений Wellboy проліз. Це вже якесь посміховисько ще навіть не почавши відбір".
Нагадаємо, Нацвідбір на Євробачення-2022, названо кількість учасників, українці люті
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