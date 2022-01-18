Wellboy і Аліни Паш та інші українські зірки потрапили у фінальну частину національного відбору на"Євробачення".

Як пише Politeka.net, стало відомо, хто пройшов у фінальну частину Нацвідбору Євробачення. На сторінці "Музвар" в Instagram українці почали обговорювати, Хто гідний представляти Україну на Євробаченні 2022.

"Ексклюзив: хто буде у фіналі відбору 22

Сьогодні виробництво Friends production проводить перші прослуховування потенційних фіналістів відбору на конкурс Євробачення-2022. Знайомимо вас з 10 артистами, які за інформацією нашого інсайдера, були прослухані креативною групою відбору. Ще 3 імені шукайте в нашому телеграм-каналі.



Wellboy

Alina Pash

FIZRUK (Віктор Романченко)

Cloudless

The Blue Antik

Gorim!

Схід / Захід

Юлія Тимочко

Michael Soul

АНТ

Серед креативної групи відбору були відзначені: музичний продюсер відбору-Михайло Кошовий і продюсер трансляції телеотбора Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, що фінал відбору на Євробачення 2022 року відбудеться 12 лютого", - написано було в публікації і додані фотографії учасників.

Фанати відразу почали обговорювати, Хто гідний поїхати на Євробачення:

"Ну що, Аліна Паш розірве Євробачення 2022", " Michael Soul. Я вражена його вокалом, він відкриття для мене, і мій фаворит", " тобто ні Ería ні SOWA не запрошені, а проплачений Wellboy проліз. Це вже якесь посміховисько ще навіть не почавши відбір".

Нагадаємо, Нацвідбір на Євробачення-2022, названо кількість учасників, українці люті

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