Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телезірка, блогерка і світська левиця Леся Нікітюк, яка нещодавно побувала на вечірці в Олі Полякової, поділилася з фанатами в Instagram, що прикупила собі ігрову приставку.

На нових фотографіях у соцмережі Леся хвалиться своїм придбанням і робить це дуже оригінально – у відвертому вбранні і з висунутим язиком. Як видно, перед камерою зірка позує у вузькому чорному боді, яке ледь прикриває її пружні принади і підкреслює фігуру. Волосся красуні випрямлені і розпущені, а на її обличчі легкий макіяж і грайливий вираз.

У підписі до публікації Никитюк написала: "Купила малому на свята... згадала, що немає у мене малого. Тепер доведеться самій. Підкажіть, з якої гри почати?". Користувачі тут же почали коментувати нові фото зірки, засинаючи її компліментами і жартами: "Зараз натовп малих знайдеться", "Леся, якщо хочеш, я можу бути твоїм малим, мені не принципово", "Ну все, тепер мій хлопець поїде з кільцем до вас", "Класна покупка", "Будь ти тут хоч гола, ніхто б цього не помітив, в цьому кадрі інша зірка", "Вау, це просто вогонь. Навіть не знаю, хто з цих двох красунь гарячіша".

Нагадаємо, Нікітюк показала, який бенкет собі влаштувала в новому ресторані: "А ми інші, ми з багатою...".

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