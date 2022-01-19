Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона прославилася завдяки роботі в багатьох шоу, але особливо по шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся Нікітюк веде програму "Хто зверху?" зі своїм колегою Сергієм Притулою. Також, нещодавно стало відомо, що Никитюк стане ведучою нового реаліті "Пара на мільйон".

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Леся Нікітюк похвалилася своєю новою білосніжною посмішкою і показала, як проходила процедура відбілювання зубів.

"Ну все...тепер ніякого вінішка. Тільки біле", - висловилася Леся Нікітюк.

Реакцій і коментарів під публікаціями немає, оскільки формат Сторіз в Instagram цього не передбачає.

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