38-річний український комік, зірка шоу "Квартал 95" Юрій Ткач показав, як відпочиває з сім'єю в Домініканській Республіці - кадри викликали різну реакцію в Мережі.

Юрій Ткач з 2013 року працює в студії "Квартал 95", повідомляє Politeka.net. За життям артиста в Instagram стежать 1,7 мільйона користувачів Мережі.

Зараз актор разом з сім'єю, дружиною Вікторією і донькою Лізою, відпочивають у Домінікані, звідки зірка "Кварталу" ділиться яскравими кадрами (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Відео розлетілося мережею. Зокрема, його опублікували в групі "Зірковий шлях".

"Коли всі на роботі, а ти - на чілі 😂

До речі, актор Юрій Ткач @yuriy_tkach відпочиває з родиною в Домінікані. Втім, про фанатів не забуває – постійно радує новим контентом", - написали автори поста.

Публікація зібрала багато переглядів і коментарів. Користувачі Мережі відреагували по-різному.

"😍 гарного відпочинку❤️", " Ох вже цей Юрчик🔥", " молодці. Хороший відпочинок. 😂 ", "Суцільне кривляння...️ ️ 🤪 ", "А в шахту не хочеш, а ще й без зарплати. Потім би не так моргав😂 😂 😂"," з бруду та в князі, набрид вже і дивитися не дуже приємно😍 😢", "наплакав за Україну в "Кварталі", можна і відпочити від неї".

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