48-річний Пономарьов опублікував у своєму мікроблозі в Instagram цікаві кадри, передає Politeka.net. Співак виконав відому українську колядку "Радуйся, ой радуйся земле, Син Божий народився" разом із Винником і його бек-вокалісткою Таюне, яким приписують романтичні стосунки (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

І хоч виступ було знято в позаминулому році, але не втратив своєї актуальності. Пономарьов приурочив пост до християнського свята Хрещення Господнього.

"Христос Хрещається! Зі святом всіх!❤️",- підписав він кадри.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Примітно, що деякі не впізнали "таємну дружину" Винника Таюне:

"Супер🔥 🔥 🔥 дуже хороший голос у дівчини😊"; "як гарно заспівали, неймовірно гарно!!!👏 "; "Таюне, у вас золотий голос"; "Відмінно!!! Але щось пані не впізнаю 🤔 - занадто голосно верещить і майже не співає. Мабуть, це така "манера виконання"?"; "Уміє ж раб Божий Олексадр шедеври створювати😎 👏"; "Попса! У Консу, або Глієра заїдьте, там навчать чомусь новому!".

Зазначимо, Винник і Таюне жодного разу не підтвердили, що одружені. Тим не менш, в Мережі подейкують, що їх зв'язок триває ще зі студентських часів. Більш того, немов у них є дорослий син Юліан, який живе і навчається в Німеччині.

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