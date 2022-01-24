Герой дев'ятого сезону проекту "Холостяк" шоумен Микита Добринін з дружиною Дашею Квітковою і маленьким сином знаходяться зараз на екзотичному курорті за тридев'ять земель від дому.

34-річний Добринін і його 23-річна дружина-блогерша ризикнули відправитися з шестимісячною дитиною на Сейшели, і тепер, схоже, пожинають плоди. Про неприємні пригоди далеко від дому розповіла Квіткова в своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Дівчина самоіронічно попередила: "Хочу відразу сказати, що ми не скаржимося, просто постійно в шоці 😂".

Далі дружина Добриніна перерахувала, все, що затьмарило початок їх відпустки. Зокрема, були важкий переліт, морська хвороба, якою Даша примудрилася перехворіти кілька разів, але найбільше пара переживала за сина.

"У Лева 4 дні температура 38/38,5. Зуби, не спить, плаче, слини в два рази більше", - розповіла Квіткова.

Щоб переконатися, що з малюком нічого серйозного, батьки навіть звернулися до дитячої поліклініки.

Як результат, маленький Лев поправився, чого не можна сказати про його маму.

"Вирішуємо питання з малим, йому краще, і ми такі: "Кайф". А у мене почався кон'юнктивіт", - поскаржилася дружина екс-"Холостяка".

Зазначимо, Микита Добринін став першим і поки що єдиним героєм, який за всі 11 сезонів "Холостяка", не тільки зав'язав серйозні стосунки з переможницею проекту, а й одружився з нею.

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