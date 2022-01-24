Професійна співачка з багатодітної сім'ї Анна Кіндзерська родом із Ніжина прийшла на проєкт "Голос країни"-12 та розвернула усі тренерські крісла.

Як повідомляє Politeka.net, 31-річна професійна джазова співачка із Ніжина Анна Кіндзерська вирішила спробувати свої сили та прийшла на проєкт "Голос країни"-12. На "сліпих прослуховуваннях" вона по-своєму виконала хіт Love Tonight гурту Shouse та зіграла на фортепіано.

Виконання Анна Кіндзерська присвятила своїй мамі, яка пожертвувала кар'єрою заради виховання 8 дітей.

Талант дівчини змусив натиснути на кнопку "Обираю тебе" усіх чотирьох тренерів - Олю Полякову, Потапа, Надю Дорофєєву та Святослава Вакарчука, які влаштували боротьбу за учасницю. Утім, Анна Кіндзерська відмовила іншим тренерам на користь Святослава Вакарчука.

На офіційній сторінці шоу "Голос країни" вже почали обговорювати перших учасників.

"🔥Сезон буде вогонь))))", "Анна я за тебе!!!Ти найкраща!!!Дуже рада що з тобою знайома і працювала з тобою!!!Тепер вболіваю за тебе!!!Ти маєш перемогти 👏👏👏👏", "Вакарчук🔥🔥🔥 найкращий, і команду збирає сильних вокалістів**** думаю, переможе🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Дуже круто🔥", - написали в мережі.

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