Як повідомляє Politeka.net, 31-річна професійна джазова співачка із Ніжина Анна Кіндзерська вирішила спробувати свої сили та прийшла на проєкт "Голос країни"-12. На "сліпих прослуховуваннях" вона по-своєму виконала хіт Love Tonight гурту Shouse та зіграла на фортепіано.

Виконання Анна Кіндзерська присвятила своїй мамі, яка пожертвувала кар'єрою заради виховання 8 дітей.

Талант дівчини змусив натиснути на кнопку "Обираю тебе" усіх чотирьох тренерів - Олю Полякову, Потапа, Надю Дорофєєву та Святослава Вакарчука, які влаштували боротьбу за учасницю. Утім, Анна Кіндзерська відмовила іншим тренерам на користь Святослава Вакарчука.

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На офіційній сторінці шоу "Голос країни" вже почали обговорювати перших учасників.

"🔥Сезон буде вогонь))))", "Анна я за тебе!!!Ти найкраща!!!Дуже рада що з тобою знайома і працювала з тобою!!!Тепер вболіваю за тебе!!!Ти маєш перемогти 👏👏👏👏", "Вакарчук🔥🔥🔥 найкращий, і команду збирає сильних вокалістів**** думаю, переможе🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Дуже круто🔥", - написали в мережі.

Раніше Politeka повідомляла, що дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина, залишившись з донькою удвох, поскаржилася на життя: "Вже як зомбі".

Нагадаємо, що Дорофєєва підкорила видом в кріслі судді "Голос країни-12": "Джолі відпочиває".

Також Politeka писала, що Вакарчук вразив образом для нового сезону "Голос країни" і заявою: "Сьогодні і почнемо...".