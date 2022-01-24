Як передає Politeka.net, популярна співачка Ольга Полякова вирішила засвітити свій розкішний особняк на своїй сторінці в Instagram. У себе в сторіз артистка показала величезний камін у вітальні, яка декорована в білих тонах, де також відпочивають її дочки - Маша та Аліса.
У вітальні величезні панорамні вікна з видом на терасу з одного боку, і з іншого - на густий зимовий ліс.
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Також, Ольга Полякова з дочками відвідала сарай, який знаходиться у неї у дворі, де показала свиней і коней.
"Ой, які гарні свиночки. Ось такі красиві коники. Ви мої красиві. Свинки, що ви, салка наїли? Давайте-давайте, а то Великдень вже скоро", - посміялася співачка.
Нагадаємо, що Ольга Полякова з сім'єю живе в котеджному містечку в селищі Старе Бориспільського району.
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