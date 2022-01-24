Ольга Полякова поділилася кадрами, як виглядає її розкішний особняк під Києвом з панорамними вікнами та видом на терасу.

Як передає Politeka.net, популярна співачка Ольга Полякова вирішила засвітити свій розкішний особняк на своїй сторінці в Instagram. У себе в сторіз артистка показала величезний камін у вітальні, яка декорована в білих тонах, де також відпочивають її дочки - Маша та Аліса.

У вітальні величезні панорамні вікна з видом на терасу з одного боку, і з іншого - на густий зимовий ліс.

Також, Ольга Полякова з дочками відвідала сарай, який знаходиться у неї у дворі, де показала свиней і коней.

"Ой, які гарні свиночки. Ось такі красиві коники. Ви мої красиві. Свинки, що ви, салка наїли? Давайте-давайте, а то Великдень вже скоро", - посміялася співачка.

Нагадаємо, що Ольга Полякова з сім'єю живе в котеджному містечку в селищі Старе Бориспільського району.

Раніше повідомлялося, Полякова не дасть занудьгувати на "Голосі країни", Вакарчук не оцінив: "Менше мішури, а більше музики"

Politeka розповідала, дочка Полякової вразила виглядом поруч з мамою на "Голос країни": "Як ви думаєте..."

Також, Полякова в сяючому міні відірвалася на танцполі з Єфросиніною та Астаф'євою: "Королева ночі"