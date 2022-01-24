Как передает Politeka.net, актер Артур Логай, который прославился благодаря роли в сериале "Моя улюблена Страшко", а также стал победителем шоу "Танці з зірками", где одержал победу в паре с Анной Карелиной, затронул актуальную тему в новом посте на своей странице в Инстаграм.

Артур Логай решил поговорить о том, как меняется жизнь после праздников.

«Город снова живет своей жизнью, в тянучках и суете миллионов людей. На смену новогодним огонькам, освещающих город по вечерам, пришли огни машин тянущиеся по набережным, мостам, от узких переулков Подола до Окружной, до самого выезда из города. На смену постам и новостям об открытии главной елки, мемам с мэром, фоткам мандарин и поздравлениям пришла мрачнеющая с каждым днём лента новостей. Понятно, что это реалии и, наверное, такова жизнь», - отметил актер.

При этом Артур Логай поделился советами, как сделать так, чтобы этот переход был незаметным, а будни были не менее приятными, чем праздники.

«Но мы же ещё помним, что она может быть улыбчивой, если улыбчивы мы. И в новостях, если порыться можно найти хорошее. И, если развивать критическое мышление, то и психологическое давление от этого всего будет меньше.

А ещё можно пролистнуть фотографии и вспомнить тёплые, праздничные моменты или любые другие моменты, которые поднимают вам настроение и заставляют улыбаться. Я уверен, у вас таких фотографий полно😉 Берегите себя и не забывайте улыбаться», - обратился к фолловерам артист.

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