27-річна Репяхова, яка є концертним директором Павліка, похвалилася у своїх "сторіз" в Instagram укладенням договору про купівлю новенького автомобіля марки "Тойота", передає Politeka.net.
Катя підписувала папери, а її чоловік знімав на телефон. З обривочної інформації, яку надав консультант, можна розчути, що машина 2022 року випуску, гібрид (тобто приводиться в рух одночасно двигуном внутрішнього згоряння і електромотором), а також з преміум-комплектацією.
Незвичайним буде і колір у авто, про що повідомила Репяхова: "Білий перламутр🙏 🥰".
Судячи з усього, машину будуть везти з-за кордону. Ймовірно, господиня сяде за кермо новенької іномарки не раніше літа.
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Раніше ми розповідали, що колишня дружина Павліка танцівниця Лора Созаєва заявила, що екс-чоловік виселяє її з чотирикімнатної квартири в центрі Києва, яку колись подарував. Апартаменти були куплені в кредит, який Павлік досі виплачує. Зрештою, співак вирішив продати цю квартиру, щоб розрахуватися з боргами за неї, і почати збирати на власне житло з новою дружиною (зараз вони з маленькою дитиною живуть в орендованій двухкімнатній квартирі).
Нагадаємо, що Репяхова після конфлікту з Віктором Павліком і його колишньої починає новий етап життя: "Побажайте мені удачі"
Як повідомляла Politeka, Дружина Віктора Павліка похвалилася дуже дорогою обновкою: "Нехай збуваються мрії"
Також Politeka писала, що Репяхова повідомила, чи буде після їх конфлікту з Павликом весілля: "все частіше замислююся...".