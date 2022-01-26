Даша Квиткова стала популярна благодаря участию в шоу "Холостяк", причем сама девушка каждый раз подчеркивает, что предпочитает вообще не вспоминать о шоу. Ее 34-летний возлюбленный и она не раз получали критику в свой адрес из-за разных высказываний, передает Politeka.net.

Недавно пара отправилась на Сейшелы, где постоянно жаловалась на проблемы с ребенком. Они взяли на отдых маленького сына, у которого начали резаться зубы и часто говорили о том, что не могут выйти из номера.

В ответ паре написали, что следовало повременить с активным отдыхом. Как и ожидалось, Квиткова дерзко заявила, что не ндужадется в подобных советах, ведь ей пишут такое люди, которые сидят дома, пока она с мужам на Сейшелах.

Также недавно Квиткова рассказала о других проблемах.

«Беспокоят насекомые. Вот это кстати огромный минус на Сейшелах. В номер не заползают, разве что, маленькие гекконы, как и на Бали. Но комаров тут – просто очень много. Уже не знаю, как от них спасаться, вся ноги обкусанные. Ничего не помогает. Они еще и максимально маленькие, как мошки».

Напомним, мы писали, также, что трудности возникли со здоровьем у мамы и малыша, а также бытовым обустройством отдыха с младенцем. Квиткова пожаловалась в своих "сториз" в Инстаграм на тяжелый перелет, морскую болезнь, которой она умудрилась переболеть несколько раз, и прорезающиеся зубы у сына.

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