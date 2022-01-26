Як повідомляє Politeka.net, популярний український музикант Святослав Вакарчук, який став зірковим тренером у новому сезоні "Голосу країни", звернувся до публіки після першого ефіру сліпих прослуховувань, і поділився кадрами виступів учасниць, яких відібрав у свою команду.

"Відбувся перший етап сліпих прослуховувань @goloskrainy_official у моїй команді з'явилися, зокрема, дві чудові співачки - @malikaalika і @annakindzerska. Я дуже задоволений ними обома. Сподіваюся, вам теж сподобалося?» - навернути Святослав Вакарчук до користувачів мережі.

Зазначимо, глядачі "Голосу країни" пишуть, що виступ дівчат їм дуже сподобався.

"Чудові! Було видно, як у Вас світилися очі від їхніх голосів", "будь ласка не ставте їх проти один одного в баттли", - пишуть в коментарях.

Відзначити, Анна Кіндзерська підкорила своїм виступом усіх суддів - Олю Полякову, Потап, Надю Дорофєєву і Святослава Вакарчука, які влаштували боротьбу за учасницю. Однак, Анна Кіндзерська віддала перевагу іншим тренерам Святослава Вакарчука.

Нагадаємо, продюсеру "Голосу країни" висловили, що думають про новий сезон з Вакарчуком і Поляковою

Як повідомляла Politeka, красуня-брюнетка відмовила Потапу заради Вакарчука: "Думаю, переможе"

Також Politeka писала, що Вакарчук вразив образом для нового сезону " Голос країни "і заявою:" сьогодні і почнемо..."